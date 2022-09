Lærerstreiken trappes kraftig opp

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) åpner i et intervju med Financial Times for å diskutere et pristak på gass med EU.

Det er ett av grepene som er blitt diskutert i EU for å få bukt med den enorme prisveksten på strøm. Strømmarkedet er slik at det er den dyreste produksjonsformen som setter prisen for hele markedet, og nå er det gass. Norge er EUs største kilde til gass etter at Russland strupte kranene.

– Jeg forstår fullt ut at Europa nå har en grundig debatt om hvordan energimarkedene fungerer, sier Støre til Financial Times.

– Norge stenger ikke døren for noen slike diskusjoner, sier Støre.

Støre advarer imidlertid EU mot å innføre tiltak som truer forsyningssikkerheten før en usikker vinter. Statsministeren sier at det er opp til selskapene som eksporterer gass, å inngå avtaler på kort og lang sikt med sine kunder i Europa.

