Dronning Elizabeth II hylles i britiske aviser

Foto: Peter Nicholls, Reuters / NTB

Storbritannias ferske statsminister Liz Truss sier at avdøde dronning Elizabeth ble elsket og beundret over hele verden, og ber britene samle seg om kong Charles.

I talen Truss holdt torsdag kveld utenfor statsministerboligen i Downing Street i London, sa hun at Storbritannia er rystet av døden til dronningen. Truss omtalte henne som «klippen» som det moderne Storbritannia ble bygget på.

– Hun var vært et eksempel for meg personlig og for oss alle, med sin hengivenhet til rollen sin. Denne uken, i en alder av 96 år, utpekte hun meg som den 15. statsministeren i sin tid, sa Truss.

Statsministeren hyllet landets nye monark kong Charles III og sa at britene må samle seg som ett folk for å støtte ham.

– I dag går tronen, som den har gjort i mer enn tusen år, videre til vår nye monark, vårt nye statsoverhode, hans majestet kong Charles III, sa hun.

– Sammen med kongens familie, sørger vi over tapet av hans mor, men i sorgen må vi må komme sammen som et folk for å støtte ham, for å hjelpe ham til med bære det store ansvaret han nå bærer for oss alle, sa Truss.