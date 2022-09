De siste bildene viser en dronning i godt humør

De to skattefusktiltalte ble pågrepet på Gardermoen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

To menn fra Kristiansand som er tiltalt for grov skattesvindel av 35 millioner kroner, ble pågrepet på Gardermoen torsdag. De har oppholdt seg i Dubai.

Det får Fædrelandsvennen bekreftet.

Mennene på 73 og 70 år har vært internasjonalt etterlyst etter at de ble tiltalt i 2018. For få dager siden ble det kjent at den ene var ventet hjem i forbindelse med rettssaken staten har anlagt mot flere av hans familiemedlemmer. Den starter i Agder tingrett mandag, og 73-åringen er oppført som vitne.

Duoen har ifølge tiltalen brukt den statlige støtteordningen Skattefunn til å svindle staten for 35 millioner kroner.

Statsadvokat Elisabeth Frankrig sier de ønsker å få fengslet duoen så fort som mulig, for å få gjennomført rettssaken. Økokrim frykter de to igjen vil forlate landet.

– Vi bestrider at det foreligger unndragelsesfare. Han kom jo frivillig og har fått ugyldiggjort passet sitt. Han har ikke mulighet for å reise noe sted, sier 73-åringens forsvarer, Lars Faye Ree.

Begge mennenes forsvarsadvokater vil begjære dem løslatt.