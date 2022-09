Charles taler til folket klokken 19 norsk tid

Hundrevis av asylsøkere forbereder seg på en natt under åpen himmel utenfor et overfylt mottakssenter i Ter Apel i Nederland. Bildet ble tatt 25. august. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

Europeiske land har i første halvdel av 2022 opplevd en kraftig økning i antall asylsøknader.

Økningen er på 68 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr at 406.000 flere personer har søkt om asyl sammenlignet med første halvår i 2021, opplyser EUs asylbyrå (EUAA) fredag.

Tallene gjelder for alle EU-landene samt Norge og Sveits.

I juni økte antallet til et nivå som nærmer seg toppen av flyktningkrisen i 2015 og 2016 – det vil si rundt 73.100 på en måned.

De fleste søknadene kom fra afghanere (9.100), deretter fulgte syrere (8.900) og venezuelanere (4.800).

Ukrainere sto for 1.200 asylsøknader i juni. Det lave antallet skyldes at de har en annen status enn flyktninger og migranter fra andre land. De må ikke gjennom de omstendelige prosedyrene som vanligvis må til for å få flyktningstatus, men får i stedet midlertidig beskyttelsesstatus. Det innebærer at de raskt får adgang til skoler og arbeidsmarked i mottagerlandene.

Sammenlagt har antall flyktninger og personer med midlertidig beskyttelsesstatus nådd et rekordhøyt nivå i år, ifølge EUAA.

EU innvilget asyl eller midlertidig beskyttelse til 96 prosent av søkerne fra Ukraina og Syria. Alt i alt fikk 44 prosent av søkerne innvilget opphold.