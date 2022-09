SVT: 47 000 stemmer skiller i Sverige-valget

Samtidig som matvareprisene stiger, er salget av overskuddsmat gjennom appen Too Good To Go rekordhøyt.

– Rundt 245.000 poser er solgt i august. Det er 39 prosent flere enn på samme tid i fjor, forteller daglig leder i Too Good To Go, Johan Ingemarsson, til Nationen.

Gjennom appen deres kan man kjøpe overskuddsmat fra butikker og spisesteder, altså matvarer som ellers ville blitt kastet. Too Good To Go samarbeider med over 4.200 matbedrifter over hele landet.