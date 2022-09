Endelig avklart: Disse stiller som ny leder for MDG

Nå kommer Oslos nye «billig»-boliger

Oslobolig AS, som eies av Oslo kommune, Obos, NREP og Bane Nor Eiendom, skal nå selge de første deleie-boligene i Oslo.

– Det er ni nye leiligheter på Østensjø som markerer startskuddet for Osloboliger, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen.

Boligene er i et nytt prosjekt og skal stå klare sommeren 2024. Leilighetene er mellom 36–82 kvadratmeter, og er 2-, 3- eller 4-roms.

– Jeg tenker at det er kjempepositivt at vi kommer skikkelig i gang. At dette går fra å være et vedtak vi er stolte av, til realiteter, sier hun.

Kjøper må stå for halvparten av finansieringen, resten leier man. Det betyr at egenkapitalkravet er lavere enn ved kjøp av en hel bolig alene. Man kan seg opp til 100 % av boligen på sikt.

Dette er ett av flere prosjekter i det Byrådet kaller den tredje boligsektor. Hensikten er at flere skal komme seg inn på boligmarkedet i Oslo.

– Med Oslobolig pløyer vi ny mark. Intensjonen er å få til 1000 boliger i Oslobolig i løpet av 5–7 år, sier næringsbyråden.



Disse kan kjøpe boligene:

Førstegangskjøpere med en inntekt lavere brutto inntekt enn 600 000 kr

Personer som ikke eier annen bolig, med lavere brutto inntekt enn 750 00

Evensen opplyser at de vil vurdere målgruppene på nytt om ett år.