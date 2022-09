Pence var sint, men ikke redd da Kongressen ble stormet

Mange sliter med symptomer lenge etter at de har hatt covid-19. Foto: Erik Johansen / NTB

Anslagsvis 17 millioner mennesker i Europa hadde symptomer på long covid under pandemiens to første år, ifølge en analyse fra Europa-avdelingen i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Tallet på 17 millioner er basert på en modell skapt på University of Washington, som studerte koronatilfeller i WHOs 53 medlemsland.

Studien viser at det er dobbelt så stor fare for at kvinner får long covid som menn, og at langt flere får det dersom koronainfeksjonen krever sykehusinnleggelse.

Globalt anslår man at 145 millioner mennesker fikk long covid-symptomer i 2020 eller 2021.