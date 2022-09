Tor Kjærviks sønn dømt til tvungent psykisk helsevern

En 57 år gammel mann er dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet på Stig Ola Westgård i Trondheim i mai i fjor, skriver Adresseavisen.

57-åringen nektet straffskyld da saken var oppe i Trøndelag tingrett for knappe to uker siden. I retten sa mannen at han var i koma og at han fant en død mann i sofaen sin da han våknet 15. mai i fjor. Han antydet også at noen andre kunne ha begått ugjerningen.

Dette ble han ikke trodd på av tingretten. De sakkyndige som har undersøkt mannen, mener at han var psykotisk da han drepte Westgård, og han ble derfor dømt til tvungent psykisk helsevern.