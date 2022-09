Brann i bygård på Bislett i Oslo

Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier Norge vil samarbeide med EU om å stabilisere gassprisen i Europa. Samtidig gjentar han advarselen mot et pristak.

Tidligere på dagen kunngjorde EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen at EU og Norge har etablert en felles arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for å få ned gassprisen.

Støre understreker at det ikke er snakk om å sette et pristak på gass, slik flere EU-land har tatt til orde for den siste tiden.

Torsdag har Støre invitert selskapene som selger gass fra norsk sektor til et møte hvor målet er å diskutere løsninger for å stabilisere gassprisen.

– For Norge er det ikke et mål i seg selv at gassprisen er så høy som nå. Det fører til høye elpriser i Sør-Norge og store problemer for våre handelspartnere.