Redusert fremkommelighet i Oslo lørdag

Den verdenskjente musikalen «Phantom of the Opera» stenger dørene på Broadway i februar etter rekordlange 35 år på scenen. Foto: Kathy Willens / AP / NTB

Den verdenskjente musikalen til Andrew Lloyd Webber «Phantom of the Opera» lukker dørene på Broadway i begynnelsen av 2023, etter rekordlange 35 år på scenen.

En talsperson for musikalen bekrefter lørdag overfor The New York Times at forestillingen den 18. februar blir den siste for denne gang.

«Phantom of the Opera» hevet sceneteppet i New York for første gang 26. januar 1988, etter to år på West End i London, og er den lengstlevende musikalen i Broadways historie.

Musikalen er på verdensbasis blitt sett av over 140 millioner mennesker i 33 ulike land og 166 byer. Den er oversatt til totalt 15 ulike språk.