Forlot Riksmeklerens kontor – lærerstreiken fortsetter

EU-kommisjonen har anbefalt å suspendere rundt 7,5 milliarder euro, over 76,5 milliarder kroner, i finansiering til Ungarn på grunn av korrupsjonsanklager. Statsminister Viktor Orban er uenig i kommisjonens anklager. Foto: Darko Vojinovic / AP / NTB

EU er bekymret for demokratiets forfall i landet og mulig dårlig forvaltning av EU-penger.

Budsjettkommissær i EU, Johannes Hahn, sa søndag i en pressemelding at han vil anbefale kommisjonen å suspendere milliardbeløpet til tross for tiltak Ungarn har foreslått for å rette opp manglene.

EU-kommisjonen har i snart et tiår anklaget Ungarns statsminister Viktor Orban for å bygge ned landets demokratiske institusjoner, ta kontroll over mediene og krenke minoriteters rettigheter. Orban, som har vært statsminister i Ungarn siden 2010, avviser alle anklager.