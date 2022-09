Innstillinger i togtrafikken i Oslo mandag på grunn av jordfeil

Det var en redningsaksjon i Risasjøen 9. september. Foto: Sandor Dahl / NTB

En mann er funnet død i Risasjøen i Alver. For ni dager siden ble det iverksatt leteaksjon etter en savnet 64 år gammel mann i samme sjø.

Mannen ble funnet av et undervannsfartøy i samme område av sjøen som det 9. september ble observert en båt som gikk i ring.

– Dette var tredje gangen de var ute. De har søkt i det området der vi anså det som mest sannsynlig at han var, og det var også i dette området han ble funnet, sier politistasjonssjef Kjell-Idar Varberg i Nordhordland til Bergensavisen.

Det vil bli utført videre identifisering og obduksjon av den omkomne mannen. Pårørende til den savnede mannen er blitt varslet om funnet.

– Det er klart dette har vært er en ekstra påkjenning i en ellers trist og vanskelig periode for de pårørende. Derfor er det veldig bra at vi nå har funnet ham og at man får en slutt på den usikkerheten som har vært, sier politistasjonssjefen.

Fredag forrige uke ble en 64 år gammel mann meldt savnet etter at et båt ble funnet uten fører, og fordi en redningsvest manglet fra båten. Politiet iverksatte først en redningsaksjon, men endret til leteaksjon dagen etter fordi de antok at mannen var omkommet.

Siden har en rekke frivillige organisasjoner, offentlige etater og båteiere i området bidratt i søket etter mannen.