Kong Charles rørt under God save the king

USAs president Joe Biden sier i et intervju at koronapandemien i USA er over.

Det er nesten ingen smittevernrestriksjoner igjen i landet, og reisevirksomheten er tilbake på samme nivå som før pandemien.

– Pandemien er over. Vi har fortsatt et problem med covid, og vi gjør fortsatt mye arbeid med det ... men pandemien er over, sier Biden i et intervju med CBS.

– Du legger kanskje merke til at ingen bruker munnbind. Alle synes å være i ganske god form, så jeg tror dette endrer seg, sier Biden i intervjuet.

Presidentens kommentarer kommer imidlertid kun uker etter at hans administrasjon ba Kongressen om flere milliarder dollar i vitalisering til å videreføre test- og vaksineprogrammene i møte med en potensiell smittebølge i høst og vinter.

Biden fikk selv påvist covid-19 i juli. I august skjedde det samme med førstedame Jill Biden.

I snitt dør fortsatt 390 mennesker som har fått påvist covid-19, i USA hver dag.