Helsetilsynet: Hard kritikk mot OUS etter at 33-åring ble skutt av politiet på Bislett, melder NRK

Et rekordstort beslag på 1,8 tonn kokain ble gjort av Nigerias narkotikabyrå mandag. Stoffet ble beslaglagt fra et lager i Lagos og har en gateverdi på 278,5 millioner dollar. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Byrået sier at narkotikaen var bestemt for kjøpere i Europa og Asia. Vest-Afrika er et viktig transittknutepunkt for kokain laget i Latin-Amerika og solgt i Europa.

I april beslagla politiet i Elfenbenskysten mer enn to tonn kokain. FNs kontor for narkotika og kriminalitet sa at globale kokainbeslag nådde rekordhøye 1424 tonn i 2020.

Det nigerianske byrået arresterte fem personer i forbindelse med raidet. De skal være medlemmer av en internasjonal narkotikaring som de hadde jaktet på siden 2018, i samarbeid med narkotikapolitiet i USA .

De varetektsfengslede er fire nigerianske og en jamaicansk statsborger.