Mann har tatt 12 til gissel i bank i Georgia

Hvert fjerde sekund dør det nå et menneske av sult i verden, advarer over 200 hjelpeorganisasjoner fra 75 land i et felles utspill.

345 millioner mennesker opplever nå akutt sult, og dette er over dobbelt så mange som i 2019, går det frem av et åpent brev der organisasjonene ber om økt innsats for å møte den økende sultkrisen. Blant organisasjonene er Oxfam, Redd Barna og Plan International med flere.

Brevet henvender seg til verdenslederne som i disse dager samles i New York i anledning FNs hovedforsamling.

– Til tross for løfter fra verdens ledere om at det aldri igjen skulle bli hungersnød i det 21. århundre, er det nå igjen en overhengende fare i Somalia. Rundt i verden er 50 millioner mennesker på randen av sult, heter det i brevet.

De anslår at så mange som 19.700 personer dør av sult hver dag, noe som tilsvarer én person hvert fjerde sekund.