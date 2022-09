Menneskerettsorganisasjon: 31 personer drept i demonstrasjoner i Iran

Et kraftig jordskjelv som målte 6,8 på richters skala rammet fylket Michoacán i Mexico torsdag, ifølge European Mediterranean Siesmological Centre (EMSC), gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Fylket der jordskjelvet rammet, ligger like utenfor hovedstaden Mexico by, og bygninger i byen skal ha ristet etter at jordskjelvalarmen hadde gått. Ingen bygninger i hovedstaden skal ha rast sammen.

Jordskjelvet inntraff 80 kilometer under jordens overflate, ifølge EMSC. Det kommer få dager etter at et annet skjelv drepte to personer og førte til skader på hundrevis av bygninger mandag.

Torsdagens jordskjelv var både svakere og dypere enn mandagens.