Iran kaller ambassadør inn på teppet

En bolig og en bil sto i brann i et boligområde på Strømmen utenfor Oslo natt til søndag. Det var ikke folk i huset.

Politiet meldte først om brannen litt før klokken tre.

Huset som brant, ligger like ved jernbanelinjen. Bane Nor opplyste at Hovedbanen mellom Lørenskog og Lillestrøm var stengt i en periode i forbindelse med brannen. Klokken 05.45 var banen åpnet for trafikk igjen.