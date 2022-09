Mills tilbakekaller plantemajones

Den sentralafrikanske militslederen Mahamat Said Abdel Kani nektet all skyld da rettssaken mot ham startet i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) mandag.

Said står anklaget for sju tilfeller av krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, som han ifølge tiltalen skal ha begått da han hadde ansvaret for to fengsler for politiske fanger i Bangui i 2013.

Blant annet ble fanger holdt i vindusløse celler og utsatt for tortur. Ifølge påtalemyndigheten gjorde Said ingenting for å beskytte fangene, men deltok tvert imot aktivt i forbrytelsene.

Seleka-opprørerne, som Said var leder for, tidligere anklaget for å ha forfulgt kristne, voldtatt kvinner og jenter og vilkårlig torturert og drept menn.

Said ble utlevert fra Den sentralafrikanske republikk til ICC-domstolen i Haag i januar 2021, men tilbakeviser ifølge forsvarerne anklagene.