Tyskland mistet en isbre i sommer

Arbeidslivsforsker Isak Lekve tror ikke KS og lærerne vil klare å forhandle seg frem til enighet. Han ser for seg en politisk løsning eller tvungen lønnsnemnd.

– Hvis jeg skal være optimistisk, så kommer det en politisk løsning, en «pakke» presentert av kunnskapsministeren, sier Lekve til Utdanningsnytt.no.

Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger og forsker på arbeidslivskonflikter.

Forskeren ser for seg at innholdet i en pakke fra regjeringen kan være en opptrappingsplan i lønn over flere år og andre virkemidler for å øke rekruttering til læreryrket.

– Om ikke regjeringen er villig til å levere en slik politisk løsning, så tror jeg det styrer mot tvungen lønnsnemnd. Det vil da bare utsette konflikten og gjøre lærerne enda sintere før neste oppgjør, hvor konflikten sannsynligvis vil fortsette med uforminsket styrke, sier han.

Lekve sier at lærerstreiken, som omfatter over 8.000 lærere, har vist at arbeidskampmiddelet lærerne har egentlig ikke rammer motparten. Arbeidsgiver KS sparer tvert imot penger på streiken. Forskeren sier at dersom det blir tvungen lønnsnemnd er det lærerne som vil tape på det.