Høyesterett: Førerkortbeslag for elsparkesyklist må begrunnes bedre

Indisk politi er nå på jakt etter en lærer som er anklaget for å ha slått en kasteløs student i hjel etter at han hadde stavet et ord feil på en eksamen.

Den 15 år gamle gutten døde på et sykehus i delstaten Uttar Pradesh etter at han ble slått med en stokk og sparket til han ble bevisstløs, av læreren sin.

Eleven var dalit og nederst i det hinduistiske kastesystemet. Medlemmer av denne gruppen blir ofte utsatt for vold, kriminalitet og diskriminering. Hundrevis av mennesker demonstrerte i gatene i byen Auraiya etter dødsfallet. Byen ligger litt over 30 mil sørøst for New Delhi. Demonstrasjonene ble raskt til opptøyer som politiet brukte makt for å slå ned.

Politiet er nå på jakt etter læreren, som antas å ha rømt fra området.