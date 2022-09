Kyiv: Gasslekkasjene er russiske terrorangrep

Statsminister Liz Truss og finansminister Kwasi Kwarteng (2. og 3. f.v.) har ikke fått tillit fra aksjemarkedene. Foto: Jessica Taylor/UK Parliament via AP/NTB

Det britiske markedet har tapt minst 500 milliarder pund – 5800 milliarder kroner – i aktiva siden Liz Truss ble Storbritannias statsminister 5. september.

Hun tiltrådte i en periode da den britiske økonomien allerede var på vei mot resesjon, men siden har raset tiltatt.

Særlig de siste dagene har tiltroen til Storbritannias økonomi dalt – og pundets verdi har falt. Bakgrunnen er uro i markedene over at inflasjonen kommer til å tilta ytterligere på grunn av lånefinansierte skattesenkinger i Truss' første minibudsjett, skriver Bloomberg.

Truss' og finansminister Kwasi Kwartengs håp er at skattekuttene og andre tiltak skal bidra til å fremme vekst. Det har imidlertid ikke markedene tiltro til.

Det hjelper heller ikke at regjeringen låner pengene i en tid da rentene er på vei oppover. Etter at budsjettet ble kunngjort, ble det solgt aktiva i såpass stor skala at pundet falt til rekordlave verdier. Ryktene begynte å gå om at sentralbanken Bank of England skulle gjennomføre et kriseinngrep.

– Tiltroen til Storbritannia har minket kraftig i takt med at haugen av bekymringer har vokst, sier analytikeren Susannah Streeter ved meglerhuset Hargreaves Lansdown.