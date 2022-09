NRK og TV2: Regjeringen har innkalt partene i lærerstreiken

Tolv barn ble drept da kamphelikoptre fra regjeringshæren angrep en skole nordøst i Myanmar tidligere i måneden. Foto: AP / NTB

Regjeringsstyrkenes angrep mot en skole i Myanmar tidligere i måneden, der tolv barn ble drept, kan ha vært en krigsforbrytelse, ifølge FN-etterforskere.

Ifølge etterforskerne ble skolen, som lå inne på området til et kloster i landsbyen Let Yet Kone nordvest i landet, først angrepet med raketter og maskingeværild fra helikoptre. Deretter brukte bakkestyrker artilleri i angrepet, som pågikk i flere timer.

Ifølge lærere ved skolen lekte noen av barna som ble drept utenfor bygningen, mens andre satt i klasserommet da to kamphelikoptre åpnet ild.

FNs uavhengige etterforskningsmekanisme for Myanmar (IIMM) mener angrepet 16. september kan ansees for å være en krigsforbrytelse. Dette innebærer at offiserer som ga ordren kan straffeforfølges.

– Væpnede angrep mot sivile er forbudt i henhold til folkeretten og kan straffeforfølges som krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten, heter det i en uttalelse fra IIMM.

Myanmars regjeringshær grep makten i et kupp i februar 2021 og landet har siden vært preget av kaos og store protester. Nærmere 2.300 mennesker er ifølge lokale menneskerettsaktivister drept av sikkerhetsstyrker siden militærkuppet.

Ifølge militærjuntaen ble det sendt helikoptre og bakkestyrker til Let Yet Kone etter meldinger om at det var sett militssoldater fra Kachins uavhengighetshær (KIA) i landsbyen.