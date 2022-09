Person siktet for drap i Bærum

FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, den norske diplomaten Tor Wennesland, konstaterer at Israel nekter å etterleve Sikkerhetsrådets krav om full byggestand i de ulovlige bosetningene i okkuperte palestinske områder. Foto: UD / NTB

Israel nekter fortsatt å etterleve Sikkerhetsrådets resolusjon som slår fast at de israelske bosetningene og utpostene som er etablert i okkuperte palestinske områder er ulovlige, og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse. Det konstaterer FNs spesialkoordinator Tor Wennesland

Han orienterte onsdag Sikkerhetsrådets medlemmer om situasjonen i Midtøsten, og han konstaterte blant annet at Israel fortsetter å trosse rådets resolusjon fra 23. desember 2016.

Han viste blant annet til at israelske myndigheter bare i løpet av de tre siste månedene har gitt grønt lys til bygging av nærmere 2.000 nye boenheter i bosetningene.

Etter Wenneslands orientering understreket Palestinas FN-ambassadør Riyad Mansour at det nå er på høy tid at Sikkerhetsrådet setter makt bak kravet og sørger for at resolusjon 2334 blir etterlevd.