Droner observert ved dansk gassfelt i Nordsjøen

Strømkunder i Midt-Norge kan nå få strømstøtte for første gang. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Strømprisene i Midt-Norge er rekordhøye fredag, og regionen kvalifiserer for første gang til strømstøtte.

Strømprisene fredag blir 92,6 øre/kWh, skriver Europower, som viser tall fra Nord Pool torsdag ettermiddag.

Snittprisen for september i Midt-Norge endte på 75,3 øre pr. kWh. Dette betyr at det for første gang blir utbetalt strømstøtte til strømkundene i regionen. September er dermed den dyreste strømmåneden i Midt-Norge siden februar 2010, da Midt-Norge var rammet av kraftkrise.

Strømstøtten til forbrukerne blir på knappe seks øre (5,92 øre/kWh) pr. kWh inkludert moms. En bolig med et forbrukt på 1.500 kWh i måneden får dermed rundt 90 kroner i strømstøtte.

Årsaken til de høye prisene er blant annet lite vind på morgenen og flere uker med tørt vær, ifølge kraftanalytiker Siri Line Hove Ås i TrønderEnergi.

– Priskurven følger ikke bare vindnivåene, men også eget forbruk. Når det er lite vind på morgenen, og vi samtidig har et relativt høyt forbruk, da har vi et forbruksnivå som gjør at vi har behov for å kjøre i gang dyrt priset vann – selv om vi produserer veldig mye vannkraft i utgangspunktet, sier hun.