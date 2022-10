NRK: Marit Christensen er død

Spillgiganten Roblox er populær blant barn og unge. Nå er to spill om Ukraina-krigen fjernet. Foto: Ap

Spillgiganten Roblox fjerner dataspill der brukere har kunnet kjempe som russiske eller ukrainske soldater, melder BBC.

Roblox er en av verdens største spillplattformer med mer enn 50 millioner daglige brukere. Den er spesielt populær blant barn og unge.

I et av spillene, kalt «War on Larkiv», foregikk kampene i en fiktiv by som etterlignet den virkelige byen Kharkiv, ifølge BBC.

Spillet skal ha blitt spilt 90.000 ganger i løpet av to uker. Et annet spill kalt «Battle of Ukraine», skal ha ligget ute i flere måneder.

Etter at kanalen satte søkelyset på krigsspillene, har Roblox valgt å fjerne dem.

En talsperson for spillplattformen sier til BBC at de har strenge regler for spill som gjengir virkelige hendelser.

– Etter en vurdering av våre moderatorer har begge spillene blitt fjernet fordi de bryter med vårt regelverk, heter det i en uttalelse.

Roblox legger opp til at brukere selv programmerer og skaper spillene.

I 2020 hadde 52 prosent av norske barn det på sin «fem-på-topp»-liste over hvilke spill de spilte mest.