VG: Heimevernet skal bistå politiet ved olje- og gassanlegg

To personer er sendt til sykehus etter en brann i en bygning i Bodø.

Politiet fikk beskjed om brannen rundt klokken 01.30 natt til søndag, og alle nødetater ble sendt til stedet.

Klokken 01.57 tvitret Nordland politidistrikt at brannmannskapene har kontroll over brannen og at to personer er blitt sendt til Nordlandssykehuset.

– Det var store mengder sort røyk ved ankomst, og flere personer er evakuert fra bygningen. Nå har hovedfokuset vært å søke etter personer, og vi er ikke ferdig ennå, sier vaktleder Trond Rabben ved Nordland Politidistrikt til bodønu.no