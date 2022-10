Lastebil veltet – E18 ved Bygdøy stengt

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) tar plass i politihelikopteret som er sendt til Finnmark. Hun ble tatt med ut for å se grensa til Russland fra lufta. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Emilie Enger Mehl (Sp) besøkte søndag Jarfjord grensestasjon i Kirkenes. Etter å ha fått en briefing av Forsvaret, som utøver grensekontrollen for politiet, dro hun ut i politihelikopter for å se selve grensen til Russland.

– Det var et nyttig møte. Det er viktig for regjeringen at vi har god kontroll med grensen til Russland. Vi er nå det eneste landet i Schengen med åpen grense til Russland. Det er ekstra viktig for oss at vi har sikkerhet rundt grensestasjonen på Storskog og områdene rundt, sier Mehl.

Hun sier at regjeringen på noen timers varsel kan stenge grensen på Storskog. Samtidig svirrer ryktene om at Russland kan stenge for utreise for menn i mobiliseringsalder.

Men Mehl presiserer at det ikke er aktuelt pr. nå å stenge grensen helt.

– Utgangspunktet er at alle som vil søke asyl i Norge, har rett til det, sier Mehl til NTB.