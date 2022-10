Høyre like stort som regjeringspartiene til sammen på TV 2-måling

Stewart Rhodes, som grunnla Oath Keepers, snakker under et folkemøte utenfor Det hvite hus i juni 2017. Arkivfoto: Susan Walsh / AP

Fem medlemmer av gruppen Oath Keepers møtte mandag i retten, anklaget for å ha planlagt et væpnet opprør for å sikre at Donald Trump forble president.

Ifølge påtalemyndigheten visste ekssoldaten Stewart Rhodes nøyaktig hva han gjorde da han ledet gruppens tilhengere mot Kongressen 6. januar 2021.

– Han var som en general på slagmarken, sa statsadvokat Jeffrey Nestler mens han viste videoer av det voldelige angrepet utført av flere titall Oath Keepers-medlemmer kledd i militærlignende kamputstyr.

– Den 6. januar kokte Oath Keepers sammen en plan for et væpnet opprør, der de planla å bruke makt for å gå imot USAs regjering. De dro ikke til hovedstaden for forsvare og hjelpe. De dro dit for å angripe, sa han.

Rhodes' advokat Philip Linder avviste imidlertid fremstillingen. Han sa i stedet at Oath Keepers dro til Washington for å holde vakt under Trumps tale og under andre Trump-arrangementer. Linder beskriver gruppen som en «fredsbevarende» styrke.