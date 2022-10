Oslo kommune opphever vannsparetiltak

USAs ekspresident Donald Trump. Foto: Todd McInturf / Detroit News via AP/ NTB

Donald Trump mener at CNN har krenket ham ved å kalle ham for rasist og saksøker kanalen for 475 millioner dollar – over 5 milliarder kroner.

Den amerikanske ekspresidenten anklager CNN for å ha ført en svertekampanje mot ham fordi kanalen frykter at han vil stille som presidentkandidat igjen i 2024.

Søksmålet ble mandag levert inn til en føderal domstol i Fort Launderdale i Florida.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har CNN avvist å kommentere saken.