Dansk politi rapporterer om droneaktivitet i Nordsjøen

Fem loser i norsk farvann har så langt fått avslag på søknaden om sikkerhetsklarering av Sivil klareringsmyndighet (SKM), skriver DN.

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet skriver Kystverket at de frykter antallet «raskt» vil øke, og at loser dermed mister jobben. De ber om at det utarbeides midlertidige arbeidsoppgaver som ikke krever sikkerhetsklarering til den ansatte i en eventuell klagesakstid. DN har fått innsyn i brevet.

Årsaken er at statsloser og losformidlere i dag får tilgang til gradert informasjon i forbindelse med Kystverkets oppgaver i forsvaret av Norge, skriver Dagens Næringsliv.

Direktør Gudmund Gjøstad i SKM ønsker ikke å gå inn på årsaker til at loser fratas klarering, eller om losene er tilknyttet Russland, men sier til avisen at endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen påvirker vurderingene.