Eivor Evenrud har meldt seg ut av Rødt

Eivor Evenrud har vært en profilert gruppeleder for Rødt i Oslo. Nå går hun ut av partiet. Foto: Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Saken oppdateres.

Tidligere gruppeleder for Rødt i Oslo bystyre, Eivor Evenrud, har meldt seg ut av partiet.

Hun står nå oppført som uavhengig representant i bystyret.

Rødts nye gruppeleder Siavash Mobasheri bekrefter overfor Aftenposten at Evenrud har meldt seg ut av partiet.

– Ja, hun har informert oss at hun har meldt seg ut. Vi fikk beskjed om det i går, sier Mobasheri.

Han sier han tar utmeldingen til etterretning og ikke har noen ytterligere kommentarer.

Eivor Evenrud gikk for et par uker siden hardt ut mot at nominasjonskomiteen hadde satt Mobasheri som listetopp til valget til høsten. Hun fortalte samtidig til Avisa Oslo at de to hadde hatt store samarbeidsproblemer. Kort tid etter trakk hun seg som gruppeleder.

«Det stemmer at jeg ikke lenger er medlem av Rødt, og at jeg nå er uavhengig representant i bystyret», skriver Evenrud i en sms til Aftenposten.