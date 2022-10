Ims Larssen kastet ut av Oslo Frp

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 5. oktober:

Hvordan har boligprisene utviklet seg?

I august steg boligprisene her i landet med 1,9 prosent. Da hadde prisene så langt i år steget med 9,1 prosent. Klokken 11 i dag kommer fasiten for september. Statistikken over boligpriser lages i samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Hulsker i retten

Tidligere fotballspiller og programleder Bernt Hulsker møter i Oslo tingrett, tiltalt for hatefulle ytringer under en fest på karaokebaren Syng Mer i Oslo sentrum. Da tiltalen ble kjent tidligere i år, uttalte forsvareren at Hulsker erkjenner straffskyld og ser frem til å legge saken bak seg.

Saken mot Sian-lederen starter

Lars Thorsen, leder for Stopp Islamiseringen av Norge (Sian), er tiltalt for å ha sprayet rød forsvarsspray i ansiktet på tre menn ved tre ulike anledninger i mars og april i år. Han er i tillegg tiltalt for å ha publisert en video av den ene sprayingen på et nettsted og for å ha utført skadeverk på Iman Aktivitetssenter i Oslo. I dag starter den to dager lange rettssaken i Oslo tingrett.

Nobelprisen i kjemi kunngjøres

I utdelingen av nobelprisene er turen kommet til kjemi. Vinneren kunngjøres klokken 11.30. Det deles ut til sammen fem ordinære nobelpriser, samt prisen i økonomi til minne om Alfred Nobel. Alle vinnerne mottar prisene under seremonier i Stockholm og Oslo 10. desember, årsdagen for Alfred Nobels død i 1896.

Truss taler på landsmøtet

Etter flere uker med hardt press skal Storbritannias statsminister Liz Truss tale på landsmøtet til Det konservative partiet. Landsmøtet holdes i Birmingham. Nylig trakk regjeringen et kontroversielt forslag om kutt av toppskatt, kun ti dager etter at planen ble kunngjort.

Biden i Florida

USAs president Joe Biden og førstedame Jill Biden besøker orkanrammede områder i Florida. Minst 78 mennesker er bekreftet omkommet av i orkanen Ian, deriblant 71 i Florida, fire i Nord-Carolina og tre på Cuba siden orkanen feide over den karibiske øya 27. september, og Florida en dag senere.

Haalands City tar imot København

I kveld spilles det kamper i tredje runde i gruppespillet i mesterligaen for menn. Gruppe G-kampene er kanskje aller mest interessent med norske øyne, for der møtes Erling Braut Haalands Manchester City (England) og FC København (Danmark), samt Sevilla (Spania) – Borussia Dortmund (Tyskland). I gruppe E møtes Salzburg (Østerrike) og Dinamo Zagreb (Kroatia), samt Chelsea (England) – Milan (Italia). I gruppe F er kampene Leipzig (Tyskland) – Celtic (Skottland) og Real Madrid (Spania) – Sjakhtar Donetsk (Ukraina). Kampene i gruppe H er Benfica (Portugal) – Paris Saint-Germain (Frankrike) og Juventus (Italia) – Maccabi Haifa (Israel).

Mediemøte med fotballkvinnene

Fredag møter Norges fotballkvinner Brasil på Ullevaal stadion. Dagens trening fra klokken 12 er åpen for mediene det første kvarteret. Senere på dagen er det mediemøte med halve troppen. Der stiller Julie Blakstad, Frida Maanum, Maren Mjelde, Guro Bergsvand, Sophie Román Haug, Cesilie Andreassen, Thea Bjelde, Marit Bratberg Lund, Anja Sønstevold, Aurora Mikalsen, Sunniva Skoglund.