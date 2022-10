Ny trussel med skytevåpen i Oslo – politiet til stede i Klingenberggata

Utenriksminister Anniken Huitfeldt, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl varsler en pressekonferanse klokken 16.45 om russiske fiskefartøys tilgang til norske havner.

VG melder at regjeringen har besluttet at russiske fiskefartøy kun kan anløpe tre havner, og at alle de russiske fartøyene som kommer til disse havnene skal kontrolleres. De viste til en pressemelding på Finansdepartementets nettsider.

Kort tid etter pressemeldingen ble lagt ut, er den utilgjengelig på regjeringens nettsider, skriver VG. Det er derfor uklart om dette er budskapet regjeringen vil fremme.

Regjeringen har tidligere fått kritikk for at den ikke har stengt norske havner for russiske fiskebåter. Samtlige EU-land har allerede gjort dette.

