BKK-ansatt pågrepet av politiet etter hendelse ved trafostasjon

Den russiske opposisjonsaktivisten Vladimir Kara-Murza (bildet) samarbeidet med Boris Nemtsov, som var en av Russlands fremste opposisjonsledere fram til han ble drept i Moskva i 2015. Her er han fotografert i februar i fjor mens han legger ned blomster på stedet der Nemtsov ble drept. Arkivfoto: Aleksandr Zemljanitsjenko / AP / NTB

En kjent russisk aktivist er tiltalt for forræderi etter at han ble pågrepet for å ha spredt falsk informasjon om den russiske «militæroperasjonen» i Ukraina.

Tiltalen mot Vladimir Kara-Murza er tatt ut på bakgrunn av taler han har holdt i flere vestlige land, der han har kritisert russiske myndigheter, ifølge hans advokat.

– Disse talene innebar ingen trussel mot landet. Det var offentlig, åpen kritikk, sier Vadim Prokhorov til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass torsdag.

Kara-Murza, som ble pågrepet i april, avviser all skyld. Hvis han blir kjent skyldig, risikerer han opptil 20 års fengsel.

Den 15. mars holdt han en tale i delstatsforsamlingen i Arizona i USA, der han fordømte det russiske militærets handlinger i Ukraina.

Like etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar, ble det vedtatt en lov som forbyr «falsk informasjon» om det russiske militæret. Loven er blitt brukt for å stanse all kritikk av krigen.

Kara-Murza er journalist og samarbeidet med den russiske opposisjonslederen Boris Nemtsov, som ble drept på ei bru nær Kreml i 2015.

Selv har han overlevd to forgiftninger, i 2015 og 2017, som han anklager Kreml for å stå bak. Russiske myndigheter har avvist all innblanding.