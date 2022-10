To døde etter trafikkulykke på E6

Lederen for Nobelkomiteen sier at tildelingen av fredsprisen til menneskerettighetsaktivister i Belarus, Russland og Ukraina ikke er rettet mot Putin.

Under spørsmålsrunden etter at det ble offentliggjort at belarusiske Ales Bjaljatski, den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial og ukrainske Center for Civil Liberties får Nobels fredspris for 2022, fikk Berit Reiss-Andersen spørsmål om fredsprisen er rettet mot Russland president.

– Denne prisen er ikke rettet mot Putin, sa lederen for Nobelkomiteen.