Boligbrann i Oppdal - røykdykkere søker i hus

En homofil palestiner kan være halshugd på Vestbredden på grunn av sin seksuelle legning, opplyser en israelsk organisasjon for homofiles rettigheter.

Påstanden om at mannen ble drept fordi han var homofil, avvises av palestinske sikkerhetskilder, men de bekrefter at en video av det brutale drapet er ekte. Videoen sirkulerer i sosiale medier.

Ahmed Abu Murkhiyeh (25) ble funnet død i Hebron på den israelskokkuperte Vestbredden onsdag, opplyser palestinsk politi.

Ifølge slektningene hans ble han drept mens han besøkte familien sin i Hebron.

Men Rita Petrenko, som leder en israelsk organisasjon som kjemper for homofiles rettigheter, sier at Abu Murkhiyeh var i Tel Aviv og i kontakt med ansatte i organisasjonen bare timer før han ble drept. Han skal da ikke ha sagt noe om at han skulle til Hebron.

Hun sier også at han tok kontakt med dem i april i fjor etter å ha flyktet fra Vestbredden fordi han fryktet forfølgelse på grunn av sin seksuelle legning.

Palestinsk politi skriver i en uttalelse torsdag at drapet representerer en ny type kriminalitet på Vestbredden, men uten å nevne noe motiv. Politiet har avvist at han var homofil og i stedet hevdet overfor nyhetsbyrået AFP at drapet var knyttet til narkohandel.

Politikildene sier også at en slektning av 25-åringen er pågrepet.