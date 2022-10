Fikk 13 års fengsel for drap på åpen gate ved Oslo rådhus

Taiwans president Tsai Ing-wen da hun mandag holdt sin tale på øyas nasjonaldag i hovedstaden Taipei. Foto: Chiang Ying-ying/AP/NTB

Taiwans president Tsai Ing-wen advarer myndighetene i Beijing om at øya aldri kommer til å gi slipp på sin demokratiske levemåte.

I en tale mandag trakk hun paralleller til Russlands invasjon av Ukraina. I talen, som ble holdt i forbindelse med Taiwans nasjonaldag, sa Tsai at Kina ikke skulle forveksle konkurranse mellom de ulike politiske partiene i Taiwans demokrati for svakhet og «forsøk på å splitte det taiwanske samfunnet».

– Det er bred konsensus blant taiwanerne og våre ulike politiske partier om at vi må forsvare vår nasjonale suverenitet og vår frie og demokratiske levemåte, sa presidenten.

Ingen handlingsrom

– Vi har ingen handlingsrom for kompromiss, sa Tsai.

Talen på nasjonaldagen kommer etter at både tyske, franske og amerikanske politikere har vært på offisielle besøk på øya den siste tiden. Samtidig har Kina holdt en stor militærøvelse i farvannet mellom fastlandet og Taiwan.

– Jeg ønsker å gjøre det klart for myndighetene i Beijing at væpnet konfrontasjon absolutt ikke er et alternativ for våre to sider, sa Tsai i talen.

Hun la til at øya har styrket sin forsvarsevne, at den har økt produksjonen av raketter og mobile presisjonsvåpen og av marinefartøyer.

«Ett Kina»

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

Kina anser øya som en del av sitt territorium, og motsetter seg enhver form for offisielle kontakter mellom Taiwan og andre land. Norge, FN og det store flertallet av verdens land forholder seg til dette «ett Kina-prinsippet», det vil si at det er bare myndighetene i Beijing som representerer Kina, og at det kun finnes ett Kina.