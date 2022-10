Putin: Klar til å levere gass igjen

Det japanske romfartsbyrået måtte utløse selvdestrueringskommando etter at en rakett som skulle plassere ut satellitter, fikk problemer.

Direktesendingen fra Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ble avbrutt og seerne fikk bare høre at det var oppstått et problem, uten at det ble oppgitt detaljer, da Epsilon-raketten skulle skytes opp onsdag.

Etterpå kom forklaringen. Kringkasteren NHK og andre japanske medier kunne melde at det dreide seg om landets første feilslåtte rakettoppskyting siden 2003.

JAXA selv har ikke kunnet bekrefte hva som gikk galt, men opplyser at det oppsto et problem som ble avdekket under oppskytingen, og som gjorde at raketten ikke kunne sendes av gårde på en trygg måte. Dermed sendte kontrollrommet ordre til raketten om selvdestruering.

Raketten skulle frakte med seg flere satellitter og sette dem inn i bane rundt jorden.