Bernt Hulsker dømt for hatefulle ytringer

Tyskland har sammen med en rekke andre europeiske land startet et nytt samarbeid for å sikre et bedre luftforsvarssystem i Europa. Norge er blant deltagerne.

– I alt 15 land har kommet sammen for å organisere felles innkjøp under tysk samordning når det gjelder et europeisk luftforsvar. Det er et område der vi har hull, sier Tysklands forsvarsminister Christine Lambrecht.

Ifølge diplomater er disse landene med i tillegg til Tyskland: Norge, Storbritannia, Slovakia, Latvia, Litauen, Ungarn, Bulgaria, Belgia, Tsjekkia, Nederland, Romania, Slovenia og Finland, som så langt ikke er medlem av Nato. I tillegg ønsker Estland å være med.

Torsdag signerte forsvarsministrene fra de aktuelle landene en intensjonsavtale på et møte i Brussel, der de deltar på Natos ministermøte. Initiativet har fått navnet European Sky Shield Initiative (ESSI).