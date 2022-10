Mannskap fra russisk båt utvises fra Norge

Det tas opp stadig flere boliglån av folk som har høy gjeld fra før, og dårlige muligheter til å betale for seg, viser Finanstilsynets boliglånsundersøkelse.

Tilsynets direktør for digitalisering og analyse, Per Mathis Kongsrud sier at årets undersøkelse viser at en betydelig del av nye boliglån tas opp av låntagere som har høy samlet gjeld i forhold til inntekten.

– Samtidig har de svak betjeningsevne eller et boliglån som utgjør en høy andel av boligens verdi, sier han i en pressemelding fra Finanstilsynet.

Nesten halvparten av boliglånssummen ble gitt til låntagere med en gjeldsgrad over 4, altså at de låner for over 4 ganger årsinntekten.

– Disse låntagerne kan være særlig utsatt for å få gjeldsproblemer ved økte renter, lavere boligpriser og bortfall av inntekt, sier Kongsrud.

De siste årene har låntagere under 35 og over 65 år gjennomgående hatt en noe høyere andel med utilstrekkelig betjeningsevne enn andre aldersgrupper, heter det i Boliglånsundersøkelsen.