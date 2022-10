Russer pågrepet med droner på vei ut av Norge

Skoleskyter Nikolas Cruz risikerte dødsstraff for å ha skutt og drept 14 elever og tre skoleansatte i Florida i 2918. Foto: Amy Beth Bennett/South Florida Sun Sentinel via AP / NTB

Juryen i rettssaken mot mannen som drepte 14 elever og tre ansatte på en skole i Florida i 2018, avviser dødsstraff og ber i stedet om livstid i fengsel.

Kjennelsen markerer en foreløpig avslutning på en tre måneder lang rettssak som har omfattet videoklipp, omfattende bildemateriale og diverse dramatiske vitneforklaringer fra pårørende og personer som opplevde skytingen ved den videregående skolen i Parkland på nært hold.

Juryen måtte vært enstemmig for å anbefale dødsstraff for Nikolas Cruz. Det skjedde ikke, noe som betyr at juryen anbefaler livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Dommer Elizabeth Scherer vil formelt avsi straffen 1. november.

Meldingen om at juryen hadde samlet seg om en kjennelse, kom på dag to av de 12 jurymedlemmenes overveielser. Juryen ba onsdag om å få se og undersøke gjerningsmannens våpen i juryrommet, en anmodning sheriffen i Broward County først avviste.

Men aktor Mike Staz viste til tidligere praksis og sa at han ikke hadde noen innvendinger mot forespørselen. Beskjeden om at juryen skal ha blitt enige om en kjennelse kom bare 15 minutter etter at de 12 fikk se nærmere på drapsvåpenet.

Den nå 24 år gamle Cruz erklærte seg for et år siden skyldig i å ha drept 14 elever og tre ansatte ved Parklands Marjory Stoneman Douglas High School på Valentindagen i 2018.

Cruz' forsvarere har aldri bestridt at Cruz begikk en grufull forbrytelse. Men de har hevdet at Cruz' biologiske mors overdrevne alkoholinntak under svangerskapet påførte ham en lidelse som brakte ham på veien som førte til skytingen.