VG: Russer med drone varetektsfengsles i to uker

Lyse Kraft varslet på sensommeren at de ønsker å oppruste vannkraftanleggene i Røldal og Suldal for å øke kraftproduksjonen. Men nå har selskapet skrinlagt planene, etter at regjeringen foreslo å ta inn mer skatt fra vannkraftverkene. Bildet er fra inntak i Blåbergdalen hvor vann overføres til Votnamagasinet. Foto: Lyse Kraft DA / NTB

Staten inndrar verdier for 50 milliarder kroner fra kraftkommunene, ifølge Energi Norge, som går hardt ut mot regjeringens skattegrep for vannkraften.

– Dette er ren ekspropriasjon uten noen form for kompensasjon. Det er snakk om store verdier og åpner for grunnleggende spørsmål om hva eiendomsretten betyr, sier fornybardirektør Eivind Heløe i Energi Norge, som er interesseorganisasjon for vannkraften.

Bakgrunnen for kritikken er at regjeringen har foreslått å øke skattene på vannkraft for å skaffe nye inntekter til et stramt budsjett.

Beregninger som konsulentselskapet Thema har gjort, viser at dette beløper seg til over 50 milliarder kroner over de neste 30 årene, ifølge Energi Norge.

Regjeringen mener det er riktig å hente inn mer penger fra en bransje som tjener enorme summer på skyhøye kraftpriser for å fordele bedre.