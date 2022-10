Dronesiktet russer anker varetektsfengsling

Lars Monsen har meldt seg inn i et samisk parti. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Villmarksmann og TV-profil Lars Monsen har meldt seg inn i det samiske partiet Nordkalottfolket.

– I dag har jeg meldt meg inn i Nordkalottfolket! Jeg sikter ikke inn mot vervet som sametingspresident og kommer ikke til å være politisk aktiv, men gjør det fordi Nordkalottfolkets representanter har skjønt mer enn de fleste, skrev Lars Monsen på sin egen Facebook-side Femund Lodge onsdag denne uken.

Det var NRK som først omtalte saken.

I et intervju med NRK i 2011 sa Monsen at han hadde funnet ut at han har samiske røtter, og at han hadde meldt seg inn i samemanntallet.

Nordkalottfolket gjorde et godt valg under sametingsvalget i fjor. De skiller seg fra de andre samiske listene og partiene ved at de ikke vil ha samisk selvbestemmelse, men går inn for å likestille det samiske, norske og kvenske.