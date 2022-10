Brødre innrømmer drapet på maltesisk gravejournalist

Det russiske generalkonsulatet i Kirkenes minner sine borgere om at det ikke er lov å bruke droner i Norge.

Meldingen ble lagt ut på Facebook fredag ettermiddag, få timer etter at en russisk mann ble varetektsfengslet i to uker, siktet for å ha fløyet med droner her i landet.

Mannen har anket kjennelsen, men har innrømmet å ha fløyet med dronene.

Konsulatet skriver at forbudet gjaldt fra 28. februar i år, og at det gjelder både fastlandet, Svalbard, Jan Mayen og i luftrommet over norsk territorialfarvann.