Kvinne påkjørt på Kalbakken

Politisjef Stanley McFadden i Stockton kunne i helgen fortelle at politiet hadde pågrepet en mann som er siktet for drap på seks mennesker. Foto: Rich Pedroncelli / AP / NTB

Politiet i byen Stockton sentralt i California har pågrepet en mann i forbindelse med etterforskningen av seks drap det siste halvannet året.

Myndighetene sa tidligere i høst at fem menn var skutt og drept i samme område i Stockton mellom 8. juli og 27. september i år, alle etter å ha blitt overrumplet alene i mørket. Et sjette drap som skjedde i april i fjor i Oakland, rundt 80 kilometer unna, knyttes til samme mistenkte gjerningsmann.

Ofrene var i alderen 21 til 54 år, og politiet bekreftet at de jaktet på en seriemorder.

Lørdag opplyste politisjef Wesley Brownlee at de hadde pågrepet en mann mens han var «ute og jaktet» på et nytt potensielt offer.

– Han var på et oppdrag for å drepe. Vi er sikker på at vi stanset et nytt drap, sier McFadden og legger til at siktede var bevæpnet da han ble pågrepet.

Den mistenkte seriedrapsmannen skal fremstilles for varetektsfengsling tirsdag. Han er også siktet for å ha skutt og såret en kvinne.