VG: Politidirektøren beklager til fetteren i Tengs-saken, hans familie og de etterlatte

Charterselskapet Detur har begjært seg konkurs, skriver de selv på sine nettsider.

– Driftskostnadene med økende og vanskelig å estimere kostnader for flydrivstoff har satt selskapet i en slik posisjon at ledelsen har sett seg nødt til å slå fast at det ikke lenger gir mening å fortsette innsatsen med omorganisering, rekapitalisering eller alternativt salg og dessverre må kunngjøre at Detur er tvunget til å begjære seg konkurs, skriver operatøren.

Det var TV 2 som først meldte om saken.

Selskapet peker også på krigen i Ukraina som årsak til at det ble umulig å opprettholde driften.

Reisende som får reisene sine kansellert får instruks om å bestride utbetalingen med utstedende bank, eller kreve refusjon fra reisegarantien via Kammarkollegiet eller sende inn sine krav til bostyrer.

Detur stanset virksomheten ut året 23. september. Det ble forsøkt å skaffe kapital og omorganisere, men det var ikke mulig å berge selskapets likviditetssituasjon.