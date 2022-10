Russlands ambassade hardt ut mot fengsling av russere

Fly skal ha styrtet i boligblokk i byen Jejsk i Russland

Et fly skal ha kræsjet i en ni etasjer høy boligblokk i byen Jejsk i Krasnodar-fylket sør i Russland, melder nyhetsbyrået Tass.

Byen ligger ikke så langt fra den ukrainske byen Mariupol. Det er bare Taganrogbukta i Azovhavet som skiller byene, omtrent 70 kilometer i luftlinje.

Ifølge nyhetsbyrået skal det være snakk om et militærfly. Øyenvitner sier at brannmannskaper og ambulanse er på stedet, skriver Tass.

Ved 18-tiden skriver Reuters at forsvarsdepartementet i landet melder om at et SU-34-fly, som er et jagerfly, har kræsjet under en treningsflyvning. De melder også at det var en brann i motoren som forårsaket styrten.

Aftenposten har stedsverifisert videoen under. Den skal vise flammehavet etter flystyrten i Jejsk: