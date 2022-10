Expressen: Minst 50 meter av Nord Stream 1 borte

En 59 år gammel mann fra Sørlandet er dømt til seks år og tre måneders fengsel for seksuelle overgrep mot to mindreårige jenter. Mannen anker dommen.

Ifølge dommen fra Agder tingrett skjedde overgrepene da jentene overnattet hos mannen og kona hans ved to anledninger i fjor sommer, skriver Fædrelandsvennen.

59-åringen ble pågrepet i september i fjor, mistenkt for overgrep mot en jente under ti år, som han hadde et tillitsforhold til. Mannen og kona hjalp til med å passe to barn som avlastning etter et samlivsbrudd hos et annet par. Etter overnattingsbesøket fortalte begge jentene til familiene sine hva de hadde blitt utsatt for.

Mannen erkjente ikke straffskyld, og han er uenig i bevisvurderingen. Han vil derfor anke dommen. I tillegg til fengselsstraffen, som er strengere enn aktors påstand, er han dømt til å betale 540.000 kroner i erstatning til jentene.