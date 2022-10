Dansk politi: Nord Stream-lekkasjen skyldtes eksplosjon

Tidligere britiske militærpiloter blir lokket med store pengesummer for å gi ekspertise til det kinesiske militæret, sier Storbritannias forsvarsdepartement.

Opptil 30 tidligere militærpiloter antas å ha reist for å trene opp medlemmer av Kinas militære, skriver BBC. Nå sender Storbritannia ut et etterretningsvarsel for å advare tidligere piloter mot å jobbe for Kina.

En talsperson fra det britiske forsvarsdepartementet sier til AFP at det ikke bryter med britisk lov å bidra med opplæring i Kina, men at de vil gjøre tiltak for å hindre slik rekruttering, blant annet gjennom et nytt lovverk. Det er forbudt for både tjenestegjørende og tidligere militærpersonell å dele statshemmeligheter med utenlandske makter.

– Det er lukrative summer som blir tilbudt til folk. Penger gir en sterk motivasjon, sier en tjenesteperson. Noen av summene blir antatt å være så høye som nær 3 millioner.

Pilotene blir blant annet brukt for å hjelpe kineserne å forstå hvordan vestlige fly og piloter jobber.

Kinesiske myndigheter har ikke svart på AFPs forespørsler om kommentar.