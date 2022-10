Drone-siktet russer anker fengsling

Bergen lufthavn Flesland ble onsdag morgen stengt på grunn av droneobservasjoner. Foto: Marit Hommedal / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre talte til Fagforbundets landsmøte i Folkets Hus i Oslo onsdag. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke ha noe av droneflygning over flyplasser og forsvar. Han mener det er uakseptabelt.

– Selvfølgelig er det ikke akseptabelt at utenlandsk etterretning flyr droner over norske flyplasser og forsvar. Russere har ikke lov til å fly droner i Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han talte til landsmøtet i Fagforbundet onsdag.

– Vi vil ikke ha noe av at noen flyr denne typen farkoster over viktige installasjoner i Norge. Vi sier nei til det, vi kommer til å forfølge det, og vi kommer til å stoppe det, sa Støre.

Ifølge Støre er det ingen direkte trussel rettet mot Norge per nå.

– Men en av utfordringene i den moderne sikkerhetspolitikken er ikke at du bare kan ha en trussel på grensen, men også i samfunnet – enten man kaller det hybride trusler eller sammensatte trusler, sa han.

Bergen lufthavn måtte stenge

I 6.30-tiden onsdag stengte Bergen lufthavn Flesland som følge av observasjoner av droner.

Den første meldingen om mulige droner kom klokken 4.15 natt til onsdag, mens en politipatrulje etter dette gjorde observasjoner av minst én drone.

– Det er flere observasjoner. Vi er usikre på om det er én eller flere droner, men at det er én drone, er vi sikre på, sa politiets innsatsleder Ørjan Djuvik.

Flyplassen åpnet igjen i 9-tiden.

Politiet sendte også patruljer til Haakonsvern, som ligger rett nord for Flesland, og til Bjorøy vest for Flesland etter mulige droneobservasjoner. Også Forsvaret ble varslet.

Ny russer pågrepet

Onsdag ble det også kjent at en 47 år gammel russisk borger er varetektsfengslet i to uker, siktet for droneflyging på Svalbard. Mannen ble pågrepet i Hammerfest på mandag.

Mannen er den sjuende russiske borgeren som er varetektsfengslet for droneflyging eller fotografering i Norge de siste ukene.

– Jeg er glad for at disse blir pågrepet, så får rettssystemet ta dette på alvor. Det er et resultat av høyere årvåkenhet rundt dette, sier Støre til TV 2.

Det er bra at mange tipser om observasjoner, sier han videre.

– På oljeinstallasjonene har vi sensorer, det har vi og ved flyplasser. Droner brukt til etterretningsformål fra folk som ikke vil oss vel, det vil ikke ha noe av, sier Støre.

– Diskriminerende

Regjeringen skal holde en pressekonferanse om følgene av Ukraina-krigen torsdag.

Tre menn og en kvinne er varetektsfengslet i Nordland, siktet for å ha tatt bilder av objekter underlagt fotoforbud. En mann i 50-årene ble pågrepet ved Storskog på vei ut av Norge. Han hadde med seg droner og lagringsenheter. I tillegg ble en 51 år gammel mann pågrepet med drone ved Tromsø lufthavn.

Den russiske ambassaden i Norge har overfor NTB kalt fengslingen av russiske statsborgere for ubegrunnet og diskriminerende.

PST om etterretningstrussel

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal holde pressekonferanse om etterretningstrusselen mot Norge klokka 14 onsdag.

PST advarte i mars om en økt etterretningstrussel fra Russland på grunn av krigen i Ukraina.

Også før Russlands invasjon av Ukraina vurderte PST at trusselbildet i Norge er preget av at russisk etterretningstjeneste er aktiv på norsk jord, men krigen i Ukraina har endret situasjonen, sa seksjonsleder Hanne Blomberg i PST til NTB 18. mars.